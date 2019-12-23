Министр обороны Венесуэлы заявил об атаке оппозиции на юге страны

В Венесуэле представители оппозиции напали на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие, сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

В сообщении говорится, что нападение произошло рано утром 22 декабря. По данным Лопес, из-за атаки погиб один военнослужащий. Министр обороны отметил, что военные и полицейские смогли задержать «нескольких нападавших и вернуть все оружие». Сейчас их допрашивают, передает РБК.

Ранее, 15 декабря, министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что оппозиция готовила атаку на военнослужащих в штате Сукре. По его словам, к подготовке нападения причастен лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, основатель социал-демократической партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, а также депутаты Янет Фермин и Фернандо Ороско. Он отметил, что подготовку атаки финансировали из Колумбии.

Политическая обстановка обострилась в Венесуэле в январе, когда лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны в знак протеста против инаугурации действующего главы государства Николаса Мадуро. Гуаидо признали США, Канада, Грузия, а также ряд стран Латинской Америки и Евросоюз. Мадуро назвал происходящее госпереворотом и выразил намерение остаться на посту президента до конца срока полномочий — до 2025 года.