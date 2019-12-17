Венесуэльских оппозиционеров обвинили в мятеже

Венесуэльский Верховный суд в понедельник, 16 декабря, дал ход процессу против четырех депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционных правящему режиму Николаса Мадуро. Дело передано к рассмотрению в обычный уголовный суд.

Четыре парламентария обвиняются в мятеже, заговоре и измене родине. Стоящая на стороне режима Мадуро Конституционная ассамблея, в августе 2017 года объявившая себя вышестоящим органом по отношению к Национальной ассамблее, объявила о снятии с четырех оппозиционеров парламентской неприкосновенности, передает DW.

Обвиняемые связаны с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который с января ведет борьбу за власть с Николасом Мадуро. Обвинение касается возможного участия оппозиционеров в попытке захвата власти 30 апреля 2019 года. Никто из политиков не был пока что лишен свободы, но их местонахождение неизвестно.

Ранее представители правящего режима обвинили Хуана Гуайдо и другого видного оппозиционера Леопольдо Лопеса в подготовке новой попытки военного переворота. Заговорщики якобы планировали захват армейских казарм и свержение правительства в Каракасе.

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В качестве временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 государств, в том числе США и Германия. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.