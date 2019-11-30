Последнее обновление: 30.11.2019 09:41

Мадуро мобилизовал ВС Венесуэлы из-за возможных провокаций США и Колумбии

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию и США в подготовке провокаций на границе и призвал венесуэльские вооруженные силы (ВС) подготовиться к ним.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Tele Sur.

«Национальные вооруженные силы должны быть в состоянии повышенной готовности и бдительности. Как главнокомандующий, я говорю вам подготовиться защищать мир и суверенитет Венесуэлы», — сказал он.

Он сообщил, что, по его информации, колумбийское правительство и Южное командование ВС США планируют провокации на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы отвлечь внимание от «народного восстания» против президента Колумбии Ивана Дуке. Мадуро также дал разрешение передать военнослужащим 13 тыс. винтовок.

По данным МВД Колумбии, 21 ноября в протестных акциях, которые прошли по всей стране, участвовали 207 тыс. человек. Граждане выражали недовольство политикой администрации Дуке и сообщениями о планах провести экономические реформы, которые колумбийский президент отрицает. В связи с протестами власти временно вводили комендантский час в столице страны Боготе.

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