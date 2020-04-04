Агентство S&P подтвердило рейтинг Беларуси

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило краткосрочные и долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «В». Прогноз по рейтингам – стабильный.

Свой прогноз по рейтингам Беларуси агентство объяснило уровнем золотовалютных резервов Нацбанка.

«Прогноз – стабильный, поскольку мы полагаем, что накопленный Нацбанком РБ объем международных резервов позволяет правительству выполнить все обязательства по внешнему долгу в течение следующих 12 месяцев даже в условиях отсутствия доступа к внешнему рынку облигаций (ред - внешнего рефинансирования)», - говорится в обзоре S&P.

По этом же причине S&P подтверждает и рейтинги Беларуси несмотря на то, что условия внешней торговли финансирования резко ухудшились из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, аналитики агентства прочат Беларуси падение экономики в текущем году на 2,0% с последующим ростом на 2,5% в 2021 году и 2,0% в 22 и 23 годах. Падение экспорта в 20 году составит 1%. В 2021 году S&P ждет роста экспорта на 3,5%.

Уровень безработицы в Беларуси, независимо от рецессии мировой экономики и коронавируса, в 202и 21 года составит 5% и снизится до 4,7% в 22 и 23 годах.

Уровень ЗВР, по оценке S&P, в текущем году снизится примерно на $2,5 млрд.