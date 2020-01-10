Глава Facebook поделился ожиданиями от следующего десятилетия

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в этом году отказался от традиции ставить перед собой задачи на будущий год, которой следовал последние несколько лет. Вместо этого он решил подумать о том, как изменятся мир и его собственная жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах.

По мнению Цукерберга, одним из важных вопросов будущего десятилетия станет смена поколений. Сейчас у молодых людей есть возможность высказаться, однако в решении важных вопросов смены поколений, на которую рассчитывал глава Facebook, пока не произошло. В настоящий момент общественные институты не уделяют должного внимания проблемам, с которыми сталкиваются молодые поколения, — от изменения климата до больших расходов на образование, жилье и здравоохранение, передает РБК.

Цукерберг рассчитывает, что к концу 2030 года больше управляющих позиций будут занимать миллениалы. Принадлежащая главе Facebook и его супруге Присцилле Чан компания Chan Zuckerberg Initiative намерена этому способствовать, в частности, инвестировать в индивидуальное образование и предоставить платформу для молодых предпринимателей и ученых.

Еще один вопрос — это создание новой частной социальной платформы. По словам Цукерберга, интернет дал людям «суперсилу» — возможность общаться с кем угодно и где угодно. Однако, указал глава Facebook, из-за этого людям стало сложнее найти собственную уникальную роль. По мнению Цукерберга, в следующие пять лет цифровая социальная среда сильно изменится, и в ней будут популярны небольшие сообщества, которые вернут пользователям чувство близости.

Следующий пункт, на который обратил внимание Цукерберг, — возможность децентрализации. Он рассчитывает, что в будущем малый бизнес получит возможности крупных компаний (в том числе доступ к различным технологиям). Для этого Facebook собирается создать коммерческие и платежные инструменты для малых предприятий, которые фактически позволят им стать технологическими компаниями.

По мнению Цукерберга, в 2020-е годы появится новая технологическая платформа. В 1990-е ею был персональный компьютер, в 2000-е — интернет, в 2010-е — мобильный телефон. В следующем десятилетии основным устройством останется смартфон, но с расширенными возможностями при помощи устройств дополненной реальности.

Наконец, глава Facebook упомянул новые формы управления крупными цифровыми сообществами. В настоящий момент соцсеть вынуждена искать компромисс между свободой слова и безопасностью, законностью и конфиденциальностью. Не во всех ситуациях можно найти четкий правильный ответ, однако компания рассчитывает, что в будущем этот вопрос можно будет решить в том числе при помощи создаваемого Facebook независимого Надзорного совета, через который пользователи смогут обжаловать решения по спорному контенту.