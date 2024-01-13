США ужесточат контроль над производством самолетов Boeing

Власти США приняли решение ужесточить контроль над производством самолетов Boeing, после того как у лайнера 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетела целая секция фюзеляжа.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что проведут аудит производственной линии и пересмотрят полномочия ответственных за контроль качества.

В течение многих лет FAA делегировало специалистам Boeing часть функций по проверке качества произведенных самолетов, но эта практика вызывала споры и неоднократные предупреждения о рисках для безопасности полетов.

«Пришло время пересмотреть делегирование полномочий и оценить все связанные с этим риски безопасности, – говорится в заявлении администратора FAA Майка Уитакера. – Федеральное управление гражданской авиации изучает возможность привлечения независимой третьей стороны для надзора за проверками Boeing».

В Boeing эти заявления пока не комментировали, однако ранее обещали полностью сотрудничать с расследованием, передает BBC.

Накануне в FAA сообщили, что начали расследование в отношении концерна в связи с последним инцидентом. Отдельное расследование ведет Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Самолет Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines, произведенный два месяца назад, 5 января совершал регулярный рейс из Портленда (Орегон) в Онтэрио (Калифорнии).

При наборе высоты у самолета вылетела так называемая дверная заглушка – часть фюзеляжа, которая в некоторых модификациях используется в качестве аварийного выхода, что вызвало разгерметизацию.

Лайнер в этот момент находился на высоте примерно 5 км, на борту были шесть членов экипажа и 171 пассажир. Самолет благополучно вернулся в аэропорт Портленда, в результате инцидента никто не пострадал.

Отвалившуюся часть фюзеляжа позднее нашли во дворе у одного из местных жителей.

После инцидента Alaska Airlines, а также другие авиакомпании временно вывели из эксплуатации самолеты 737 Max 9. Авиационные власти решили проверить 171 воздушное судно и выявили некоторые производственные проблемы.

Пассажиры рейса Alaska Airlines, тем временем, подали коллективный иск против Boeing.

Их адвокаты назвали воздушный инцидент «кошмарным опытом, который вызвал экономические, физические и эмоциональные последствия».