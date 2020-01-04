Последнее обновление: 04.01.2020 15:49

Предприятиям РБ разнообразили уплату налога на курсовые разницы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №504 "О курсовых разницах". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Юридические лица Беларуси получили право самостоятельно выбирать период включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов и (или) расходов для целей налогообложения.

Согласно указу №504 выбор сводится к поквартальному или годовому учету курсовых разниц.

«Указ позволит организациям осуществлять более эффективное финансирование текущей хозяйственной деятельности», - говорится в официальном комментарии.

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