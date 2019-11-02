Власти РБ оценят эффективность налоговых льгот

Белорусские власти будут проводить оценку предоставленных предприятиям страны стимулирующих деятельность налоговых льгот.

Постановлением правительства №735 от 30 октября 2019 года утверждено Положение о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам).

Согласно документу, оценка эффективности осуществляется в отношении стимулирующих налоговых льгот. Они предоставляются для ускоренного развития хозяйственной деятельности определенных категорий плательщиков по видам экономической деятельности, видам товаров (работ, услуг), имущественных прав, на отдельных территориях.

Такую оценку должно проводить Министерство финансов совместно с Министерством по налогам и сборам, Государственным таможенным комитетом не реже одного раза в три года. В нее включены оценка эффективности стимулирующих налоговых льгот, в том числе тех из них, которые установлены до вступления в силу данного постановления, а также оценка целесообразности их установления (продления действия).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.