МНС РБ: Работодатели маскируют зарплаты "в конвертах" неполной занятостью

Некоторые работодатели маскируют зарплаты "в конвертах" неполной занятостью, заявил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС.

"Чтобы минимизировать обязательства по подоходному налогу и отчислениям в ФСЗН, во многих случаях при фактической занятости работников на полную ставку трудовые отношения с ними осознанно оформляются на условиях частичной занятости или не оформляются вообще", - сказал Сергей Наливайко, которого цитирует БелТА.

По данным ФСЗН, у каждой второй службы такси более половины работников по соглашению сторон работают не на полную ставку, а почти в каждой пятой все без исключения сотрудники работают на условиях частичной занятости. В итоге средняя зарплата составляет менее 200 рублей.

Он сообщил, что заключенное соглашение о сотрудничестве с компанией Uber позволило усилить контроль в данной сфере. В итоге выручка компаний, работающих с Uber, выросла в четыре раза, а уплачиваемые ими налоги - в пять раз.

Сергей Наливайко отметил, что в I квартале 2019 года в 42 тыс. организаций средняя зарплата составила менее Br400, из них 18 тыс. платили своим работникам суммы ниже бюджета прожиточного минимума.

Анализ показал, что некоторые организации выдавали сотрудникам зарплату "в конвертах", утверждает министр.

В результате контрольно-аналитических мероприятий бюджет пополнился на Br7 млн, более 1,2 тыс. организаций обеспечили зарплату своим работникам свыше 400 рублей.

Было бы неплохо, если бы Сергей Наливайко попытался сделать прогноз, сколько из этих организаций и через какой срок вернуться к «оптимизированной» схеме выплаты зарплаты…