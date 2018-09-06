Последнее обновление: 06.09.2018 10:00

Лукашенко освободил федерацию Румаса от ввозного НДС

Лукашенко своим распоряжением от 5 сентября освободил Белорусскую федерацию футбола от уплаты налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РБ для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах.

«Данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием», - говорится в сообщении.

Первый футбольный манеж по этой программе был построен в начале 2017 года в Гродно. Стоимость объекта составила около 1,2 млн евро.

Белорусскую федерацию футбола возглавляет действующий премьер РБ Сергей Румас.

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