Лукашенко освободил федерацию Румаса от ввозного НДС

Лукашенко своим распоряжением от 5 сентября освободил Белорусскую федерацию футбола от уплаты налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РБ для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах.

«Данный проект реализуется местными исполнительными и распорядительными органами, отвечающими за подготовительные работы и обустройство вспомогательных помещений, совместно с федерацией и ее партнерами, которые поставляют воздухоопорные сооружения и футбольные поля с искусственным покрытием», - говорится в сообщении.

Первый футбольный манеж по этой программе был построен в начале 2017 года в Гродно. Стоимость объекта составила около 1,2 млн евро.

Белорусскую федерацию футбола возглавляет действующий премьер РБ Сергей Румас.