Налоговая оптимизация в Беларуси может затянуть на 4 года ограничения свободы

Суд Заводского района Минска сегодня вынес приговор в отношении фигурантов, которые обвиняются в пособничестве должностным лицам частных фирм в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает БелТА, фигуранты признаны виновными в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекших причинение ущерба в особо крупном размере.

Шестеро обвиняемых получили 4 года, еще двое - 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, без конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Мера пресечения до вступления приговора в силу оставлена без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также личного поручительства.

Как ранее сообщала прокуратура, фигуранты создали устойчивую и управляемую группу, в которой были четко распределены роли между ее участниками. С апреля 2011 года по октябрь 2016-го обвиняемые давали советы, указания, предоставляли другую информацию должностным лицам 36 субъектов хозяйствования по уклонению от уплаты налогов. Те в результате "консультирования" не произвели в бюджет налоговые отчисления в крупном и особо крупном размерах на общую сумму около Br3,77 млн.