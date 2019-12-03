Последнее обновление: 03.12.2019 15:11

В Налоговый кодекс РБ буду внесены только точечные поправки

В Налоговом кодексе Беларуси на 2020 год будут только точечные изменения, сообщил сегодня министр финансов Максим Ермолович.

"Налоговое законодательство сохраняет свою стабильность. Не планируется внесения изменений в Налоговый кодекс, будут только точечные изменения в рамках подготовленного проекта указа главы государства "О налогообложении", - сказал Ермолович, которого цитирует БелТА.

Он сообщил, что проект указа предусматривает индексацию ставок налогов на прогнозируемый уровень инфляции 5%. Кроме того, планируется повышение ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия.

"Мы решаем здесь социальную задачу, наполняем бюджет, а также выполняем наши обязательства в Евразийском экономическом союзе по установлению минимальных ставок акцизов в отношении алкоголя и табачных изделий", - пояснил Ермолович.

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