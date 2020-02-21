Правительство Беларуси утвердило ставки поборов на зарплату чиновникам в 2020 году

Правительство Беларуси утвердило нормативы отчислений от выручки от реализации продукции (работ, услуг) предприятиями и организациями, входящими в состав государственных концернов, за счет которых (отчислений) выплачивается зарплата аппарату этих концернов.

Соответствующее постановление №100 от 19 февраля 2020 года принято на основании закрытого указа №91-дсп от 28 февраля 2018 года.

Согласно документу, норматив отчислений для предприятий и организаций, входящих в состав концерна «Белгоспищепром» составляет 0,096% от выручки, Белнефтехима - 0,05% от выручки, Беллегпрома – 0,22%, Беллесбумпрома – 0,24%.

По сути, речь идет о дополнительном оборотном налоге, реальным плательщиком которого является конечный потребитель продукции. Впервые, власти ввели дополнительный налог для сбора «милостыни» на зарплату чиновников упомянутых концернов в 2019 году. В минувшем году действовали аналогичные ставки «нормативов» (постановление Совмина №132 от 27 февраля 2019 года).

Оборотный налог на зарплату чиновникам вводится с 1 января 2020 года.