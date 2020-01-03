У белорусского правозащитника Олега Волчека проходит обыск

Правоохранительные органы Беларуси провели сегодня сразу два обыска у белорусского правозащитника Олега Волчека.

Как сообщил Волчик, обыски проводятся в рамках расследования некого "нераскрытого убийства", передает DW.

Олег Волчек представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, исчезнувшего в мае 1999 года. В том же году пропали экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, который поддерживал белорусскую оппозицию.

декабре Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшем о своем участии в похищениях и убийствах этих людей в 1999 году.

Расследование вызвало большой общественный резонанс. Лукашенко поручил Следственному комитету Беларуси провести проверку в связи с этой информацией. Позднее ведомство возобновило предварительное расследование по факту исчезновения Захаренко, уведомив об этом правозащитника Волчека.