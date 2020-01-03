Последнее обновление: 03.01.2020 19:55

У белорусского правозащитника Олега Волчека проходит обыск

Правоохранительные органы Беларуси провели сегодня сразу два обыска у белорусского правозащитника Олега Волчека.

Как сообщил Волчик, обыски проводятся в рамках расследования некого "нераскрытого убийства", передает DW.

Олег Волчек представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, исчезнувшего в мае 1999 года. В том же году пропали экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, который поддерживал белорусскую оппозицию.

декабре Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшем о своем участии в похищениях и убийствах этих людей в 1999 году.

Расследование вызвало большой общественный резонанс. Лукашенко поручил Следственному комитету Беларуси провести проверку в связи с этой информацией. Позднее ведомство возобновило предварительное расследование по факту исчезновения Захаренко, уведомив об этом правозащитника Волчека.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование