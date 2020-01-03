В Свислочи обнаружили сумку с человеческими останками

В четверг, 2 января 2020 года, в милицию Минска обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь.

Они пояснили, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека, сообщила сегодня, 3 января, в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова

«На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники милиции совместно с представителями иных правоохранительных структур предпринимают все возможные меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление», - написала представитель МВД.