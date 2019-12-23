Порошенко призвал к санкциям против украинских компаний за контракты с «Газпромом»

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал к введению санкций против украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.

«Сегодня получили сообщение от украинских и российских СМИ, что пять украинских компаний заключили соглашения о поставках газа из России на украинский рынок. Это не коммерческие контракты, они являются политическими», - написал в воскресенье Порошенко в Facebook.

Россия, по его мнению, «продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались для финансирования этих политических партий и для подрыва основ украинской государственности», передает ТАСС.

Ведомая им партия «Европейская солидарность» будет требовать немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из РФ, является результатом тайных переговоров в Париже, - отметил Порошенко. - Власть перешла в этом смысле те «красные линии», о которых громко предупреждали люди накануне нормандской встречи».

Порошенко также раскритиковал власти Украины за уступки в переговорах с РФ по новому транзитному контракту. В частности, он осудил отказ Киева от дальнейших исков против «Газпрома».

«Вы можете делать что угодно, но если мы до 2017 года выиграли 3 млрд долларов, то с 2017 года по 2019 год - те же аргументы и те же юридические последствия. Речь идет о миллиардах долларов, которые дополнительно должны поступить «Нафтогазу», - пояснил он.

Как сообщалось, Украина и Россия договорились до конца текущего года заключить новое транзитное соглашение на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 5 лет. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и далее по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы при условии конкурентного тарифа на прокачку. Одновременно, будет подписано соглашение с Газпромом о выплате до конца года «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.

С ноября 2015 года Украина не покупает российский газ, заменяя его реверсными поставками из Европы.