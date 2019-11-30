«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Украинская компания «Нафтогаз» готова обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд. Об этом в программе «Свобода слова» на телеканале «Украина» заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он отметил, что этот вопрос подлежит обсуждению при условии компенсации со стороны российской компании, передает РБК.

«Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к «Газпрому»] на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд (которые Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине. — РБК) и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?» — задался вопросом топ-менеджер.

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж в начале текущего месяца. В нем речь шла о встречных исковых требованиях украинской стороны в рамках спора с российской компанией, который касается контракта на транзит газа. Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.

Глава Минэнерго России Александр Новак, комментируя новые судебные претензии, заявил о необходимости обнулить взаимные претензии и «не рождать новых абсурдных исков». В ответ на это глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о готовности украинской компании рассмотреть разные варианты, отметив, что она не собирается идти на обнуление решения арбитража.

На прошлой неделе «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту газа через Украину. Для продления действующего договора «Газпром» решил, что сторонам следует отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства, отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции», а также отозвать ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома». В случае несогласия украинской стороны с этими условиями «Газпром» предложил заключить новое соглашение сроком на год. Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель назвал это предложение неприемлемым. При этом он указал на то, что сторонам по-прежнему под силу найти компромиссы в этом вопросе.