Последнее обновление: 30.12.2019 16:51

"Газпром" и "Нафтогаз" урегулировали антимонопольный спор на $7,4 млн.

В Вене завершился четырехдневный переговорный процесс с российским «Газпромом» относительно транзита газа через территорию Украины с января 2020 года, сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с «Газпромом» в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», - сообщил Макогон, передает УНИАН.

При этом Макогон не уточнил, чем завершился переговорный процесс, который должен финализировать договоренности относительно нового транзитного контракта.

После трехсторонних переговоров Украины, Европейского Союза и России 20 декабря в Минске относительно транзита газа «Оператор ГТС Украины» и российский «Газпром» продолжили двусторонние переговоры в Вене. По итогам трехсторонних переговоров министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

В конце этого года «Оператор ГТС Украины» уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией, Молдовой и Польшей. Переговоры со словацким оператором Eustream и российским «Газпромом» находятся на финальной стадии.

Ранее сотрудничество украинского оператора ГТС со смежными операторами блокировал долгосрочный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», который заканчивается 1 января 2020 года.

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