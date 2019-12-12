YouTube ужесточает меры против оскорблений и угроз

Компания YouTube ужесточает меры против контента, содержащего оскорбления и угрозы. В среду, 11 декабря, руководство входящего в концерн Google видеохостинга пообещало удалять ролики с негативными высказываниями в отношении пола, цвета кожи или сексуальной ориентации.

В случае многократных нарушений правил платформы будут полностью закрываться целые Youtube-каналы, указывается далее. Причем будет удаляться не только контент, содержащий прямые угрозы, но и скрытые, передает DW.

Ужесточение норм YouTube в отношении оскорбительных видеороликов произошло после продолжавшихся несколько месяцев дискуссий по ряду прецедентов. Один из них произошел минувшим летом в США. Гомосексуал, журналист и выходец из Латинской Америки Карлос Маса из телекомпании Vox стал жертвой нападок со стороны консервативного сатирика Стивена Краудера.

Вначале YouTube заявил, что его замечания относительно сексуальной ориентации и этнического происхождения Масы не нарушают правила платформы, но после критики этого решения YouTube-канал Краудера был лишен возможности размещать рекламу.

Уже на основании действующих правил YouTube удалил в третьем квартале 2019 года более 16 миллионов видеороликов из-за оскорбительного содержания.