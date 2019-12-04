Беларусь находится на 92 месте в мировом рейтинге благотворительности

Беларусь заняла 92-е место в мировом рейтинге благотворительности, ежегодно составляемом международным благотворительным фондом Charities Aid Foundation (CAF).

Список специалисты фонда формируют на основании социологических опросов граждан 126 стран, которые проводит Gallup. В каждом государстве в качестве респондентов выступает тысяча человек, проживающих в различных регионах. Социологи людей спрашивают, делают ли они пожертвования, как часто, занимаются ли волонтерской деятельностью и помогают ли нуждающимся.

Исходя из полученных данных, сотрудники фонда начисляют государствам баллы, которые учитываются при составлении рейтинга, передает Sputnik.by.

Обнародованный CAF во вторник рейтинг – обобщение за десять лет, в течение которых фонд проводит свои исследования. В нем Беларусь занимает 92-е место и соседствует с такими странами, как Босния и Герцеговина и Сальвадор.

Лидируют в 10-летнем рейтинге США, в пятерку государств с наиболее отзывчивым населением также вошли Мьянма, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.