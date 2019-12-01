Лидеры Турции и Азербайджана запустили последний участок газопровода TANAP

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев в субботу, 30 ноября, запустили завершающий участок Трансанатолийского газопровода (TANAP). Он будет доставлять газ из каспийского региона в Европу в обход России.

TANAP является частью проекта "Южный газовый коридор", передает DW.

По мнению Алиева, этот проект "создаст мосты и приведет к более крупному соглашению между участниками". Семь государств, в том числе три члена ЕС, "будут долго продолжать совместное сотрудничество и вместе пожинать плоды", добавил президент Азербайджана на церемонии запуска в турецкой провинции Эдирне.

Он оценил стоимость "Южного газового коридора" в 38 млрд долларов (в пересчете - 34,5 млрд евро).

Протяженность TANAP от грузино-турецкой границы до западных границ Турции составляет 1850 километров. Он будет доставлять газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Каспийском море. Его пропускная способность составляет 16 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов будет направляться в Европу, а 6 миллиардов кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 31 миллиарда кубометров.

Проект строительства TANAP был запущен в 2015 году. Первый участок Трансанатолийского газопровода был введен в строй в июне 2018 года. Помимо TANAP, в "Южный газовый коридор" входят Южно-Кавказская трубопроводная магистраль из Баку через Грузию до границы с Турцией, а также Трансадриатический трубопровод, соединяющий Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.