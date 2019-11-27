Труба между Финляндией и Эстонией ударит по ценам Газпрома на Балтике

Газопровод Balticconnector поможет Финляндии диверсифицировать поставки газа, который сейчас идет только из России, и, помимо прокачки газа в балтийские страны, сможет поставлять СПГ, получаемый на литовском терминале в Клайпеде.

Несмотря на то, что труба будет заполнена частично российским газом, проект реализовывался, в основном, за счет средств Евросоюза, который предоставил 75% общих затрат в 300 миллионов евро ($330,81 миллиона). Владельцы трубопровода, финская Baltic Connector и эстонская Elering, профинансировали оставшуюся часть.

В отсутствие других трубопроводных поставок в Европе на момент открытия Balticconnector газопровод сможет прокачивать только газ из российских точек входа в Финляндии, а также газ, регазифицированный из СПГ-терминала в Клайпеде, либо из подземного газового хранилища (ПХГ) Инчукалнс в Латвии.

Цены на газ между ними варьируются, так как у России есть разные контракты на поставку с Финляндией и другими странами Балтики, цена поставок из ПХГ зависит от сезона и погоды, а стоимость СПГ – от глобального рынка. Увеличение поставок дешевого СПГ уже сократило долю Газпрома на европейском рынке.

Возможно, Газпрому придется изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с СПГ, сказали Рейтер владельцы Balticconnector.

«Так как контракты Газпрома различны для разных стран, есть также и конкуренция между этими контрактами... Мощности поставок российского газа в Европу превосходят СПГ», - сказал Эркки Сапп, менеджер по развитию рынков в компании Elering.

«Помните, что случилось в Клайпеде, когда там открылся терминал СПГ? Газпром снизил цены на 20%. Газпром может, как активный игрок на рынке, скорректировать цены соответствующе», - сказал он Рейтер.

Цены на газ Газпрома также могут оказаться под давлением с 2022 года. Строительство трубопровода между Литвой и Польшей, GIPL, планируется завершить к концу 2021 года, что предоставит физический доступ к газовой инфраструктуре в центральной Европе.

Газпром не ответил на просьбу о комментарии. Данные компании показывают, что Газпром экспортировал 2,6 миллиарда кубометров газа в Финляндию в 2018 году, 1,3 миллиарда кубометров – в Латвию, 1,4 миллиарда кубометров – в Литву и 0,4 миллиарда кубометров в Эстонию.