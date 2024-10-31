Последнее обновление: 31.10.2024 17:58

Газовые хранилища ЕС заполнены на 95%

Категории: Европа Газ

Газовые хранилища ЕС заполнены к 1 ноября на 95%, что превышает установленный и юридически обязательный целевой показатель в 90%. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"Это дает нам сильную позицию для поддержания стабильных поставок и цен нынешней зимой и продолжения нашего ухода от импорта российского ископаемого топлива", - заявила член ЕК по энергетике Кадри Симсон, комментируя этот результат.

В настоящее время в хранилищах ЕС находится около 100 млрд куб. м газа, "что составляет около трети годового потребления газа в ЕС".

Регламент ЕС по запасам газа от июня 2022 года установил обязательную цель заполнения хранилищ на 90% к 1 ноября каждого года с промежуточными целями для государств-членов по обеспечению стабильного заполнения в течение года.

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 29 октября, в хранилищах региона было 106 млрд куб. м активного газа; средний уровень заполнения резервуаров достиг 95,22%.

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование