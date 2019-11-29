Украина требует ареста активов «Газпрома» в Латвии

Нафтогаз Украины подал иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором компания требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву $2,6 млрд по спору с «Газпромом» о транзите газа.

Об этом говорится в квартальном отчете Газпрома.

Как следует из отчета, в начале ноября «Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз» подал в рижский суд иск о приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору. Киев настаивает на введении обеспечительных мер, которые могут подразумевать арест активов должника.

Судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. В «Газпроме» изучают возможности по защите своих интересов, передает РБК.

«Газпрому» в Латвии принадлежит доля в 34% в компании АО «Латвияс Газе». «Газпром» — крупнейший акционер этой компании. За три квартала 2019 года доходы компании от продажи газа в Латвии составили 8,196 млрд руб. АО «Латвияс Газе» является крупнейшим газовым трейдером в регионе.

Стокгольмский арбитраж вынес решение по транзитному спору «Нафтогаза» и «Газпрома» в феврале 2018 года. Тогда арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза». «Газпром» обязали заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку по транзитному договору. С учетом долга «Нафтогаза» перед Россией «Газпром» остался должен украинской компании примерно $2,6 млрд плюс проценты.

«Газпром» подал апелляцию на это решение арбитража и до сих пор не выплатил украинской компании деньги.

«Нафтогаз» пытается взыскать средства через арест активов «Газпрома» за рубежом. Так, в Нидерландах компания добилась ареста 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании «Газпрома», отвечающей за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток». Также активы «Газпрома» суд арестовал в Люксембурге. Первую апелляцию «Газпрома» на это решение отклонили, новая жалоба будет рассматриваться в январе 2020 года. Под арест пошло и имущество «Газпрома» в Швейцарии и Великобритании.

В ноябре источники, близкие к компании, сообщили, что «Газпром» оказался вынужден отменить размещение евробондов, номинированных в швейцарских франках. «Газпром» опасается, что счета компании, которая будет создана для привлечения средств, также арестуют по требованию «Нафтогаза».