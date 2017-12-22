Нафтогаз заявлет о победе над Газпромом в деле газового соглашения

НАК "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.
Об этом заявили в "Нафтогазе".
Как известно, в Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпромом" относительно условий контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года.
Эти слушания проходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию относительно имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года.
31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".
Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.
Всего "Нафтогаз" подал два иска: по транзитному контракту и по контракту на куплю-продажу.