Последнее обновление: 26.12.2017 14:06

Три дня просрочки платежа "Газпрому" стоили "Нафтогазу" $1,8 млн‍

Российская газовая компания пока не получила от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, которые были взысканы Арбитражным судом Стокгольма.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, штрафы за просрочку платежа составляют $1,8 млн.

Он отметил также, что один день просрочки обходится "Нафтогазу" в $600 тысяч.

Напомним, что Стокгольмский арбитражный суд в пятницу, 22 декабря, вынес окончательное решение по спору "Нафтогаза" с "Газпромом".

Как отметили в российской компании, арбитраж признал основные действующие положения договора сторон и удовлетворил большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа Украине. Суд также обязал "Нафтогаз" выплатить $2,019 млрд и проценты начиная с 22 декабря текущего года в размере 0,03% за каждый день просрочки платежей.

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