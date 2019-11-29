Последнее обновление: 29.11.2019 13:00

Главный дизайнер ушел из Apple

Категории: США Apple

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, отвечавший за разработку внешнего вида многих устройств, которые выпускает компания, ушел из нее. Об этом сообщил в четверг отраслевой интернет-портал Verge.

Apple в июне заявила, что Айв намерен уйти из компании в течение года. В настоящее время его имя не значится в списке руководителей Apple, опубликованном на ее официальном сайте. Айв пришел в компанию в 1992 году, а с 1996 года стал главным дизайнером.

Как отмечает издание, за дизайн продукции Apple будет отвечать теперь Джефф Уильямс, который занимает пост операционного директора. По сведениям отраслевого портала 9to5Mac, в этой работе также будет участвовать Эванс Хэнки. Он до последнего времени был одним из дизайнеров Apple, передает ТАСС.

Ожидается, что Apple будет сотрудничать с новой дизайнерской компанией Айва LoveFrom.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование