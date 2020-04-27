Apple отложит массовое производство флагманских iPhone 2020 года

Apple откладывает наращивание производства флагманских iPhone, которые должны быть представлены позднее в этом году, примерно на месяц из-за падения мирового потребительского спроса и перебоев производства по всей Азии на фоне пандемии коронавируса.

ОБ этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Reuters.

Apple по-прежнему планирует выпустить четыре новые модели iPhone позднее в текущем году, сообщила газета со ссылкой на источники. Новые модели будут поддерживать сети 5G.

В конце марта японское издание Nikkei сообщило, что Apple готовится к возможной отсрочке запуска первых iPhone с поддержкой 5G.

Wall Street Journal в понедельник добавила, что Apple сократит количество телефонов, планируемых к выпуску во второй половине этого года, в объеме до 20%.

Apple традиционно представляет новые iPhone в сентябре. В апреле компания выпустила iPhone меньшего размера по цене $399.