Последнее обновление: 24.07.2020 13:25

Несколько штатов США подозревают Apple в обмане потребителей

Категории: США Apple

Несколько штатов США проводят расследование в отношении Apple Inc, подозревая ее в обмане потребителей, согласно датированному мартом документу, полученному надзорной группой.

Генеральный прокурор Техаса может подать иск против компании за нарушение закона о торговой практике штата в связи с расследованием, согласно документу, полученному некоммерческой организацией Tech Transparency Project, передает Reuters.

В документе отсутствуют другие подробности.

Офис генерального прокурора Техаса отказался от комментариев. Apple не ответила на запрос Рейтер о комментарии.

В марте Apple согласилась выплатить до $500 миллионов для урегулирования разбирательства, в рамках которого компанию обвиняют в замедлении работы более старых моделей iPhone после запуска новых.

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