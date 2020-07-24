Несколько штатов США подозревают Apple в обмане потребителей

Несколько штатов США проводят расследование в отношении Apple Inc, подозревая ее в обмане потребителей, согласно датированному мартом документу, полученному надзорной группой.

Генеральный прокурор Техаса может подать иск против компании за нарушение закона о торговой практике штата в связи с расследованием, согласно документу, полученному некоммерческой организацией Tech Transparency Project, передает Reuters.

В документе отсутствуют другие подробности.

Офис генерального прокурора Техаса отказался от комментариев. Apple не ответила на запрос Рейтер о комментарии.

В марте Apple согласилась выплатить до $500 миллионов для урегулирования разбирательства, в рамках которого компанию обвиняют в замедлении работы более старых моделей iPhone после запуска новых.