Последнее обновление: 09.03.2020 17:52

Торги на биржах в США приостановили после открытия резким падением

В первый торговый день после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти, американские индексы обвалились вслед за азиатскими и европейскими. S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones — на 7,3%.

Из-за этого торги были приостановлены на 15 минут, как того требуют правила, введенные после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Как пишет CNN, предусмотрено три вида «предохранителей», которые срабатывают в случае серьезного падения индекса S&P 500: когда индекс падает на 7%, торги прекращаются на 15 минут; когда индекс падает на 13%, торги прекращаются на 15 минут; когда индекс падает на 20%, торги закрываются до следующего дня, передает РБК.

Американские рынки падают вслед за европейскими и азиатскими. Основных причин две: то, что страны — экспортеры нефти не сумели договориться о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи, и продолжающийся негативный эффект от распространения коронавируса.

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