Фондовые торги в США и Мексике закрылись падением индексов

Ключевые индексы значительно снизились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, а также падения стоимости нефти.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение за день с октября 2008 года, передает ТАСС.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке 2746,56 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта. Для S&P 500 и Nasdaq это худший результат по итогам сессии с декабря 2008 года.

В первые минуты после начала торговой сессии в понедельник индексы Dow Jones и S&P 500 сократились на 7%. В связи с этим торги были приостановлены на 15 минут. В последний раз такую меру применяли в 1997 году. В течение сессии Dow Jones снижался и на 2100 пунктов.

Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США. Нефть марки WTI подешевела - к 16:59 по времени восточного побережья (23:59 мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на 11,04 доллара (26,74%), до 30,24 доллара.

Индекс Мексиканской фондовой биржи опустился в понедельник на 6,42% до отметки в 38,73 тыс. пунктов. Речь идет о самом сильном падении за одну торговую сессию с октября 2008 года, сообщила на своем сайте газета «Миленио».

Обвал котировок произошел из-за снижения мировых цен на нефть и опасений по поводу распространения коронавируса нового типа. На этом фоне доллар заметно укрепился по отношению к национальной валюте латиноамериканской страны. Официальный курс, установленный Банком Мексики, достиг 21,17 песо за доллар, что на 1,06 песо выше, чем 6 марта.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник выразил уверенность в том, что страна в скором времени оправится от снижения курса песо. По его словам, если бы его правительству не удалось остановить падение объемов добычи нефти, то удар по национальной экономике имел бы гораздо более тяжелые последствия.

Индексы мировых фондовых рынков пошли вниз в понедельник вслед за сильнейшим обвалом цен на нефть после провала проходивших в Вене переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.