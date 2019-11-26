Власти РБ решили запустить в Великий камень конкурента Белкоммунмаша

Дочернее предприятие швейцарской компании Carrosserie Hess AG ООО "Хесс Грейт Стоун" запустит в СЭЗ "Великий камень" производство электрического пассажирского транспорта.

Выйти на полный цикл производства продукции компания планирует в 2021 году. К этому времени здесь будут производить 45-50 кузовов автобусов, в дальнейшем стоит задача производить также порядка 40 электробусов.

По словам главы администрации парка Александр Ярошенко, этот проект не создаст конкуренцию производителю электробусов "Белкоммунмаш".

"Во-первых, технологически это совершенно разные модели. Во-вторых: "Белкоммунмаш" работает с суперконденсатором, производство же нового резидента будет связано с аккумуляторной технологией. К тому же контракты компании Hess - это заказы таких стран, как Германия, та же Швейцария, Австрия, на долгосрочную перспективу. Я надеюсь, что в том числе и с помощью нашей продукции (суперконденсаторов) "Белкоммунмаш" будет таким же образом выходить на европейские рынки", - сказал Ярошенко, которого цитирует БелТА.