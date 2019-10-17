Производство в РБ за 9 мес. 2019 выросло на 0,7%, грузоперевозки упали на 5,9%

Объем промышленного производства в Беларуси за 9 месяцев 2019 года в текущих ценах составил 84,3 млрд. рублей и вырос на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Рост в горнодобывающей промышленности составил 0,6%, в обрабатывающей промышленности – 0,8%, в сфере «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» зафиксировано снижение на 0,1%, «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – рост на 1,5%.

За отчетный период организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 319,1 млн. тонн грузов, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Грузооборот за 9 месяцев 2019 года составил 96,7 млрд. тонно-километров и упал на 6,2% к аналогичному периоду 2018 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2019 года воспользовались 1454,4 млн. человек, что на 0,2% больше к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 20 314,9 млн. пассажиро-километров, показав рост в 6,3% к уровню января – сентября 2018 года.