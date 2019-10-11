Власти РБ запускают токсичный целлюлозный комбинат в Светлогорске

Белорусские власти приняли решение запустить в эксплуатацию токсичный завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".

Согласно сообщению Гомельского МЧС, областное управления Госпромнадзора подтверждает соответствие вводимого в эксплуатацию завода утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Решение властей понятно – нужны деньги. Проект стоимостью в $850 млн. должен был начать производство продукции еще в 2015 году, но китайский подрядчик China CAMC Engineering Co., LTD так и не смог запустить технологический процесс.

Прошло 4 года, после нескольких попыток запустить производство китайцев с завода выгнали, но этот шаг никак не повлиял на обязательство отдельно взятой страны в центре Европы погашать $654 млн. связанных кредитов Экспортно-импортного и Индустриально-коммерческого банков Китая.

Согласно сообщению МЧС, государственные инспекторы обследовали 38 сосудов, работающих под избыточным давлением, два котла, в том числе единственный в республике содорегенерационный, 5 трубопроводов пара давлением до 9,2 МПа, 3 лифта, 4 грузоподъемных крана и системы газоснабжения и газопотребления.

Вот только в сообщении нет ни слова о том, удалось ли научить завод производить беленую целлюлозу вместо серого картона и заодно с этим победить периодические выхлопы меркаптана, заставляющих все население Светлогорска инстинктивно размышлять о массовом суициде.

Проект завода сульфатной беленой целлюлозы безусловно войдет в черную главу инвестиционного развития синеокой наряду с модернизацией цементной отрасли и деревообработки.

Но есть еще один момент: завод запустят, но как быть со сбытом продукции в сезон 8К панелей и 48 мегапиксельных камер в бюджетных смартфонах?