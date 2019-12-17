Лукашенко требует от правительства скорейшего запуска промышленного долгостроя

Почти укротившая атом и осилившая отверточную сборку легковых автомобилей Беларусь должна оседлать возведенные за кредитные деньги производства, которые уже годами должны приносить стране прибыль.

Такой посыл сегодня озвучил Лукашенко на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов, потребовав «максимальной отдачи от каждого вложенного рубля».

«Ожидаемые результаты получены не везде, запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты. Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен", - посетовал Лукашенко.

Он признал, что речь идет о миллионах залитых в бетон долларов.

"Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать, или работают очень слабо. Тема для всех понятна, поэтому давайте без лишних слов и страданий, стенаний, заклинаний определяться, что будем делать дальше, особенно с несколькими предприятиями, которые должны давно работать и приносить прибыль", - потребовал белорусский правитель.

По словам премьера РБ Сергея Румаса, из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию.

" На сегодняшний день введены в эксплуатацию 22 проекта, по 12 из них обеспечен выход на проектную мощность", - доложил Румас.