Последнее обновление: 16.11.2019 13:44

Промышленное производство в Беларуси за 10 мес. 2019 года выросло на 0,6%

Объем промышленного производства в Беларуси за 10 месяцев 2019 года составил 93,957 млрд. рублей и вырос на 0,6% к аналогичному уровню 2018 года, сообщает Национальный статистический комитет РБ.

В октябре 2019 года объем производства составил 9,594 млрд. рублей и вырос на 3,8% к сентябрю текущего года.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 15,5%.

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода составили 5,036 млрд. рублей что составляет 65,3% от среднемесячного объема промышленного производства.

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