Власти Беларуси озабочены сбытом цемента и стекла

Потратив огромные деньги на модернизацию цементных предприятий и запуск стекольных заводов, белорусские власти в итоге столкнулись с проблемой реализации производимой на этих предприятиях продукции и, как следствие, с обслуживанием привлеченных на модернизацию кредитов.

«Есть ряд проблемных вопросов: наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов", - заявил сегодня премьер РБ Сергей Румас на заседании президиума Совмина.

Еще два года назад цементные заводы в основном ориентировались на российский рынок, но сейчас доходность таких поставок резко упала, пояснил министр строительства Дмитрий Микуленок.

Кроме того, Беларусь с июля прекратила экспорт цемента в Украину из-за введения антидемпинговых пошлин.

"Переключились на другие рынки - в основном Евросоюз. Поэтому будем и дальше замещать, увеличивая поставки не в Россию, а именно в Евросоюз", - сообщил Микуленок.

Что касается стекольной промышленности, то здесь ситуация сложилась более тяжелая из-за переизбытка продукции на рынке.

"С учетом того, что наши соседи в Евросоюзе и России запустили несколько новых линий, ситуация со сбытом стала напряженней. Рассчитываем больше ориентироваться на Евросоюз, потому что маржинальность поставок в Россию падает", - сказал Микуленок.

Ранее планировалось построить новый стекольный завод в Гродно, однако, по словам министра, пока окончательное решение не принято, поскольку нет уверенности в том, удастся ли обеспечить сбыт продукции в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, на стеклозаводе "Неман" и вовсе наблюдается сложная финансовая ситуация.

"Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия. При годовой выручке от реализации продукции около Br40 млн в настоящее время общая сумма долгов составляет Br200 млн", - сообщил премьер Румас.