Последнее обновление: 20.12.2017 15:18

Государство продолжит поддержку промышленности

"Поддержка будет в основном путем реструктуризации долгов. Системных проблем у промпредприятий три. Первая - предприятия потеряли оборотку, а сегодня ситуация благоприятная, чтобы производить больше, нужно оборотку восполнять. Вторая - под 50-60% брали кредиты, причем кредиты давали в основном в валюте. Сегодня они тяжелым бременем ложатся на предприятия. Третья - если взять БМЗ, так у него цены на продукцию за последние годы упали почти в два раза. А когда рассчитывались бизнес-планы, исходили из тех цен", - пояснил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

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