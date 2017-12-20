Государство продолжит поддержку промышленности

"Поддержка будет в основном путем реструктуризации долгов. Системных проблем у промпредприятий три. Первая - предприятия потеряли оборотку, а сегодня ситуация благоприятная, чтобы производить больше, нужно оборотку восполнять. Вторая - под 50-60% брали кредиты, причем кредиты давали в основном в валюте. Сегодня они тяжелым бременем ложатся на предприятия. Третья - если взять БМЗ, так у него цены на продукцию за последние годы упали почти в два раза. А когда рассчитывались бизнес-планы, исходили из тех цен", - пояснил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.