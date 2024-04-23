Европарламент принял директиву о "праве потребителя на ремонт"

Европарламент принял новую директиву, которая прописывает требование к производителям предусматривать возможность ремонта изделий, чтобы способствовать более длительному сроку жизни вещей и уменьшить количество отходов, сообщила пресс-служба Европарламента.

Директива о "праве потребителя на ремонт" была поддержана 584 голосами.

Она предусматривает, что производители должны предоставлять возможность своевременного и доступного по цене ремонта и информировать потребителя о таких возможностях. Предполагается, что товары, которые отремонтировали по гарантии, получат дополнительное ее продление на еще один год. Таким образом потребителя поощряют продлевать жизнь вещей вместо покупки новых.

После завершения гарантийного срока производитель все равно должен предоставлять возможности для ремонта изделий, которые законодательством ЕС определены как технически подлежащие ремонту – в частности бытовой техники и смартфонов. Потребителям должны предоставлять возможность одолжить похожий прибор на время пребывания их собственного в ремонте, или альтернативно приобрести другой отремонтированный, если их техника уже не подлежит ремонту.

Производители будут обязаны продавать запчасти и инструменты для ремонта своих товаров по адекватной цене.

Также им запрещают закладывать на этапе производства контрактные требования или технические особенности, которые затрудняют ремонт прибора в случае неисправности. В частности, производитель не сможет препятствовать использованию сторонними мастерами "донорских" или напечатанных на 3D-принтере деталей для ремонта его техники, или отказываться ремонтировать устройство по экономическим соображениям или потому, что оно перед этим побывало у других мастеров.

Предполагается запуск специальной онлайн-платформы, которая поможет потребителям быстро находить в своей стране ближайшие мастерские нужного профиля, тех, кто скупает дефектные товары и продает их отремонтированными, а также так называемые "ремонтные кафе".

Страны-члены должны будут применить у себя по крайней мере один из комплекса мер для "поощрения к ремонту", как спецфонды и ваучеры, информационные кампании, спецкурсы, поддержка для локальных инициатив, которые решили создать ремонтные мастерские и тому подобное.

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что преждевременный отказ от различных вещей ежегодно производит в странах ЕС более 260 млн тонн выбросов, аналогичных выбросам CO², 35 млн тонн мусора и потребление дополнительных 30 млн тонн ресурсов.

Потребители совокупно теряют около 12 млрд евро в год из-за того, что предпочитают приобретение нового товара вместо ремонта старого. Также расчеты показали, что поощрение к ремонту вместо покупки нового также будет стимулировать экономический рост и инвестиции внутри ЕС.