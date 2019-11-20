Беларусь затерялась в глубинах Индекса гражданств мира

Беларусь занимает 86 место в ежегодном Индексе гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI), который 20 ноября 2019 года опубликовала компания Henley & Partners.

По сравнению с предыдущим рейтингом Беларусь улучшила позицию, набрав 34,8%, но сам индекс потерял 0,1%. Что еще хуже, за 5 лет прибавила 1,5%, оставаясь в группе стран «средней категории».

В группу стран средней категории входят также Белиз (88 место), Гана (89 место), Гвиана (90 место), Тимор (92 место), Ботсвана (93 место).

Страна в центре Европы проигрывает Казахстану (84 место), Украине (75 место) и серьезно уступает России (62 место).

QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Индекс рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Индекс ранжирует гражданства по шкале от 0% до 100%. Все гражданства разделены на пять категорий: наивысшая категория (показатель от 75 % и выше), высшая категории (от 50 % до 74,9 %); высокая категория (от 35% до 49,9 %), средняя категория (от 20 % до 34,9%) и низкая категория (ниже 20 %).

Первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Страна набрала 83,5% из возможных 100%. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. Франция опередила их за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах. В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге. США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

В целом, Восточный Тимор (92-е место) показал самый заметный рост в рейтинге с 2014 года, поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиций вниз с 2014 года.

Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить гражданство в обмен на инвестиции, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала прием заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).