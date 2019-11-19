В Беларуси утверждены 7 строительных норм безопасности

Министерство строительства и архитектуры Беларуси постановлением №59 от 31 октября 2019 года утвердило 7 строительных норм безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям – мостам и трубам.

«В настоящее время документы направлены на экспертизу в Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, после чего их разместят в свободном доступе в режиме онлайн на официальных сайтах и в составе специализированных баз данных», - говорится в сообщении ведомства.

«Эти 7 норм будут введены в действие с 1 февраля 2020 года. До конца текущего года планируется утвердить еще 26 документов. Из них 13 уже согласованы для утверждения в ноябре 2019 года», - отмечается в сообщении.

В министерстве пояснили, что новая система нормирования является более прогрессивной и гибкой и значительно упрощает нормы проектирования.

«Строительные нормы будут исключать конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действующие ранее. Документами устанавливаются только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений», - отмечается в сообщении.

Перехода к упрощенным нормам проектирования утверждено указом №217 от 5 июня 2019 года.