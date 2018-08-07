МАиС хочет запретить строительство квартир-"полуфабрикатов"

Министерство строительства и архитектуры РБ планирует ужесточить требования к коммерческим застройщикам по минимальному объему отделочных работ, т.е. запретить ввод жилья без минимальной отделки.

"В правительстве рассмотрели подход касательно того, что сегодня нужно усиливать требования к коммерческим застройщикам по минимальному объему отделочных работ, работать не по упрощенной схеме, как сейчас, - сказал министр строительства и архитектуры Анатолий Черный. - Сдают квартиры с голыми стенами, и начинается ремонт после ввода, перемещения стройматериалов на этажи. Время назрело отказаться от этого, мы не гонимся за количеством квадратных метров".

Соответствующий нормативно-правовой акт уже находится в разработке.

"Строительные компании должны сами прийти к тому, что выгодно сдавать квартиру с полной отделкой, укомплектованной по желанию жильца. Таких примеров много. Наши частные застройщики за границей строят жилье с такими подходами. Это должно быть востребовано в стране", - сказал Анатолий Черный.

В то же время сейчас на строительном рынке жилье с минимальной отделкой находит своего покупателя благодаря его цене и из-за порой низкого качества отделочных работ "от завтройщика".