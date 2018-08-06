Черный: строительстве нового завода "Белгипс" обойдется в 70 млн. евро

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный сообщил белорусскому телевидению, что на строительство нового завода "Белгипс", которое ведется в поселке Гатово Минского района уже затрачено 61 млн. евро. Работы близятся к завершению, все строительство обойдется примерно в 70 млн. евро.

"Сдача нового завода - в июле следующего года, но все строительно-монтажные работы мы должны закончить до осени. На сегодняшний день по контракту уже освоено 61 млн евро. По окончании это будет чуть более 70 млн евро", - сказал министр. Здесь будет производиться 30 млн кв.м гипсокартонных листов, 500 тыс. кв.м пазогребневых плит, 100 тыс. т сухих строительных смесей в год. Это значительный объем, достаточный для обеспечения потребностей внутреннего рынка и для завоевания экспорта, считает Анатолий Черный.

Согласно указу от 16 января 2014 года №34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс" компания "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс".Одним из условий продажи госпакета стало заключение с Беларусью инвестиционного договора о реализации инвестпроекта "Модернизация действующего производства ОАО "Белгипс" и строительство завода по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово Минского района", который начал реализовываться в октябре 2015 года.