Фирменные ДВП: новый облик с прицелом на качество

Современные древесноволокнистые плиты применяются в прикладных областях деятельности, способствуя снижению себестоимости готовых изделий без малейшего ущерба для их внешних и практических достоинств. А эксперты рынка прочат им большое будущее, особенно в свете актуальности переработки и вторичного использования древесных отходов.
Производство и характеристики ДВП
Первые плиты ДВП были представлены публике в середине 19 века на волне активного роста деревообработки и высокого спроса на натуральные мебельные и строительные конструкции. После длительных усовершенствований и попыток изменить состав сырья в начале 20 столетия мир увидел прообраз современных древесных материалов, изготовленных с применением связующих ингредиентов способом горячего прессования на массивном оборудовании. Древесная масса из отходов распила и очистки бревен поступает на промывание и фильтрацию, после чего ее тщательно измельчают, смешивают с небольшим количеством связующих полимерных составов и отправляют на формование сухим или мокрым способом, определяющим свойства полученных плит.
Благодаря вариативности химического состава и методу производства изготавливают несколько разновидностей ДВП:
- Мягкие плиты. «Черновой» строительный материал с высокой пористостью, который используется для подготовки, утепления и звукоизоляции поверхностей.
- Плиты с полутвердой структурой. Находят широкое применение в мебельном производстве для задних и внутренних стенок конструкций, а также в процессе обустройства чернового пола.
- Твердые ДВП. Используются при изготовлении легких дверей, компактных ящиков и внутренних элементов корпусной мебели.
- Сверхтвердые плиты. Оптимальны для сборки арок, дверных полотен, легких перегородок, напольных покрытий, панелей и щитовых элементов.
- Материал средней плотности, известный как МДФ. Подходит для обрешеток, подоконников, мебельных фасадов, отделочного погонажа для пола и стен, легких дверей. Также применяется для производства ламината для полов.
- Ламинированные ДВП. Демонстрируют исключительные показатели звукоизоляции, используются в арочных конструкциях и подвесных потолках, в облицовке мебельных фасадов.
Вне зависимости от способа производства плиты ДВП выгодно отличают:
- неограниченные возможности дополнительного декорирования;
- неограниченные возможности дополнительного декорирования;
- высокая степень влагостойкости;
- небольшой вес;
- простота механической обработки;
- необременительный уход;
- возможность использования в отделке стен без необходимости их предварительной подготовки и выравнивания;
- хороший уровень тепло- и шумоизоляции;
- приемлемые цены.
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