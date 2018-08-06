Министр архитектуры и строительства обещает разобраться с догостроями

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в эфире белорусского телевидения пообещал разобраться с долгостроями до конца третьего квартала 2018 года.

Долгострои практически завершены после соответствующего поручения Президента, сказал министр. "Есть отдельные позиции - сверхнормативные дома. Там у каждого дома своя история: где-то не успели открыть финансирование, где-то не успели заполнить дольщиками дома и начинают с неполной укомплектованностью, поэтому сроки строительства затягиваются. Эти объекты на особом контроле. Есть возможности, стоит задача закончить до сентября строительство таких домов и ввести их в эксплуатацию", - сказал Анатолий Черный.