Последнее обновление: 06.08.2018 14:23

Министр архитектуры и строительства обещает разобраться с догостроями

Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный в эфире белорусского телевидения пообещал разобраться с долгостроями до конца третьего квартала 2018 года.

Долгострои практически завершены после соответствующего поручения Президента, сказал министр. "Есть отдельные позиции - сверхнормативные дома. Там у каждого дома своя история: где-то не успели открыть финансирование, где-то не успели заполнить дольщиками дома и начинают с неполной укомплектованностью, поэтому сроки строительства затягиваются. Эти объекты на особом контроле. Есть возможности, стоит задача закончить до сентября строительство таких домов и ввести их в эксплуатацию", - сказал Анатолий Черный.

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