«Китайский» бассейн построят возле метро «Молодежная»

Бассейн международного стандарта, строительство которого осуществляется за счет технической помощи Китая, будет построен возле станции метро «Молодежная», следует из указа №307 от 13 августа 2019 года.

«…проектирование, строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию бассейна международного стандарта в границах ул. Домашевской – ул. Кальварийской – ул. Харьковской в г. Минске (далее – бассейн) с объектами обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающими функционирование бассейна…», - говорится в документе.

Намедни Лукашенко провел совещание, посвященное строительству бассейна и стадиона за счет технической помощи Китая. Однако, в официальных сообщениях об этом совещании не упоминались места строительства перечисленных объектов.

Финансирование строительства бассейна осуществляется за счет средств Китая. Однако, необходимая для функционирования инфраструктура возводится за счет средств бюджета Минска.

«За счет средств бюджета г. Минска осуществляется финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (сооружения и инженерные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации, электросвязи, автомобильные дороги и иные коммуникации), находящихся за пределами границ площадки строительства и необходимых для обеспечения функционирования бассейна и объектов. Заказчиком по строительству (в том числе по разработке проектной документации) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся за пределами границ площадки строительства, выступает УП «УКС Мингорисполкома» (далее – заказчик)», - говорится в указе.

Согласно документу, персональная ответственность за реализацию проекта до 31 декабря 2023 года возложена на замглавы администрации Снопкова Н.Г. и министра экономики Крутого Д.Н.