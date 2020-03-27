Последнее обновление: 27.03.2020 13:09

Это пустое, сказал Лукашенко о балках и железобетоне

Лукашенко вновь напомнил о необходимости отказа от избыточных норм в строительстве и перехода к европейским стандартам.

Посещая сегодня ОАО «Белгипс», белорусский правитель напомнил, что еще 10-12 лет назад поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

"У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - заявил Лукашенко, добавив, что уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу.

"Надо раскрепостить там, где нужно", - отметил он. - "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное".

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