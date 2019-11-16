В ООН принята выдвинутая Беларусью резолюция по борьбе с торговлей людьми

Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2019 года принял консенсусом выдвинутую по инициативе Беларуси резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми».

Соавторами резолюции выступили 80 государств, среди которых Австралия, Австрия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Канада, Китай, Франция, Польша, Литва, Россия, США, сообщает пресс-служба МИД РБ.

«В документе акцентируется внимание на ряде основных последних глобальных вызовов, с которыми продолжает сталкиваться мировое сообщество в борьбе с торговлей людьми. Среди них, в частности, сохранение преобладания женщин и детей среди жертв торговли людьми, растущий спрос на живой товар, активное использование информационных технологий торговцами в преступных целях, рост количества мигрантов среди жертв торговли людьми, в том числе с целью извлечения человеческих органов», - говорится в сообщении.

В соответствии с резолюцией принято решение о проведении в 2021 году заседания Генеральный Ассамблеи ООН высокого уровня по обзору хода выполнения Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми – универсального документа, объединяющего усилия на правоохранительном и правозащитном направлениях, принятого по инициативе Беларуси в 2010 году.

В резолюции особое место отводится работе национальных механизмов по борьбе с торговлей людьми и содержится приглашение государствам проводить на регулярной основе встречи таких механизмов для продолжения международного диалога с целью обмена наилучшей практикой и преодоления совместных вызовов.