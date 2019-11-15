США и Китай "приближаются" к торговой сделке

США и Китай “приближаются” к подписанию торгового соглашения, сказал советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу в четверг вечером, назвав плодотворными переговоры с Пекином о завершении 16-месячной торговой войны.

Кудлоу сказал, что представители двух крупнейших экономик мира проводят телефонные переговоры, однако не привел других подробностей, в том числе сроков подписания сделки.

“Мы приближаемся (к торговой сделке)”, - сказал он во время мероприятия Совета по международным отношениям в Вашингтоне, передает Reuters.

“Это еще не сделано (подписание соглашения), но был достигнут очень хороший прогресс, а переговоры были очень конструктивными”, - сказал он.

Кудлоу также добавил, что Белый дом надеялся на своевременное подписание торгового соглашения на полях саммита АТЭС в Чили, однако это стало невозможно из-за протестов в стране.

Он также пошутил, что предпочитает, чтобы сделка была подписана в его офисе на втором этаже Белого дома.

“Я не люблю путешествовать”, - сказал он.