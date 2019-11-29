Китай готовит ответные меры против США за закон по Гонконгу

Власти Китая готовят меры против американской стороны в ответ на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы уже сделали серьезное представление американской стороне, выразили свой решительный протест. Правительство КНР категорически осуждает действия, предпринимаемые США, поскольку это откровенное вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, нарушающее основополагающие международные правила, - сказал он. - Это очевидный гегемонизм, наносящий удар по интересам КНР. Мы будем вынуждены принять эффективные меры, окажем Соединенным Штатам решительное противодействие".

По словам дипломата, ни одна страна в мире не должна пренебрегать позицией Пекина о неприкосновенности национального суверенитета Китая и забывать о недопустимости вмешательства во внутриполитические дела КНР, передает ТАСС.

Одной из таких ответных мер станет запрет на въезд в Китай членам Конгресса США, имеющих отношение к закону о демократии и правах человека в Гонконге.

"Китайское правительство, несомненно, имеет право принять решение о том, можно ли им пересечь границу КНР, - сообщил он на регулярном брифинге. - Разумеется, все эти персоны нон грата не смогут посетить Китай".